退駕！國定古蹟鹿港龍山寺五門門神進文資中心修復
門神退駕！國定古蹟鹿港龍山寺五門門神守護半世紀以來，首度要暫離崗位了，今天文化局舉辦修復動工儀式，「富貴、晉爵」先卸下，原地加固作業後，19日將運到台南文資中心進行補底、全色等專業修復，文資中心歡迎參訪，一起為歷史作見證。
五門門神彩繪為彩繪藝師郭新林1963年所繪，是文化和藝術珍寶，包括韋馱、伽藍、四大天王、兩拱門的「加冠晉祿」及「富貴晉爵」，10扇門神。
今天彰化縣副縣長林明裕與文化部文化資產保存研究中心主任李麗芳、鎮長黃振彥、龍山寺主委施輝雄等循古禮，恭請門神「暫時休息」，這次遵循古禮辦理門神修復啟動儀式，請門神以一次兩扇的方式卸下門扇，運到臺南文資中心，期間有文資中心數位代理神代班。
林明裕感謝文資中心團隊協助，讓文化資產得以續存，龍山寺守護居民，更是彰化代表性國定古蹟，是彰化人驕傲，更是國寶。
施輝雄說，看著門神隨歲月風霜斑剝脫落，心裡焦急「怎能讓國寶這樣下去！」，感謝文資局、縣府對古蹟修復重視。
李麗芳說，這次修復，去年就持續展開基礎調查，並持續和地方座談，取得共識，修復以安全、耐候、可辨識性為原則，木料缺損以無酸酯保護，剝落顏料採捕底方式，以隔離層，保全原郭新林作品，若未來有更進步修復或原料，新補層也能卸下而無損原跡，企盼樹立全國修復的典範。
(中時)
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