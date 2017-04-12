核二增放核廢料架開工 新北市府強督處置問題

台電公司核能二廠護箱裝載池新增格架案，已於4月10日開始施工，預計2個月後完工，於7月前讓核二廠1號機重新啟動。新北市核能安全監督委員會對於本案的審查狀況亦相當關注，並曾在105年新北市核能安全監督委員會第3、4次會議針對本案冷卻系統、結構、耐震能力，以及改裝後燃料束的移出等問題進行質疑，要求台電公司對於本案務必審慎處理，並請原能會嚴格審查與把關。

新北市副市長侯友宜表示，燃料護箱裝載池原為台電預留未來將用過燃料束移至乾貯設施時，作為傳送護箱裝載燃料束之作業空間，本案變更使用用途，縱使美國有改裝的實例，各界針對其冷卻系統、結構、耐震能力，以及改裝後燃料束的移出等問題尚持有疑慮。

本案雖經原能會召集各相關領域專家學者審查核定，在後續施工階段，相關施工作業標準是否符合國際要求，能否找到足夠施工能力的廠商，仍是問題。

侯友宜提醒台電公司及負責審查的原能會，務必重視新北市核安監督委員會相關領域專家學者所提出的各項質疑問題，嚴格把關並落實資訊公開。

侯友宜強調，於用過核燃料護箱裝載池新增格架雖可暫時紓解冷卻水池池滿的困境，但用過核燃料無處可去才是我國核能議題最終、最核心的問題。

新北市核能安全監督委員會自102年成立以來即不斷要求台電公司積極推動最終處置計畫，惟至今仍未見到最終處置或集中式貯存計畫有具體的進展。

新北市政府基於「沒有核安，就沒有核電;沒有辦法處理核廢料，就沒有資格使用核電」的一貫立場，要求台電公司加速辦理核廢料最終處置或集中式貯存場的選址，方是根本之道。

新北市政府將結合民間與專家學者，持續於「新北市核能安全監督委員會」進行諮詢及監督功能，以達到共同督促台電公司，做好相關安全工作，保障市民健康與安全的目的。

(中時)