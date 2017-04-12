獨居阿嬤困坐家中多日 原來是門壞了
嘉義縣義竹鄉一名獨居老阿嬤因2天沒出門，鄰居叫門又沒反應，被懷疑死在家裡，通報警方前往處理。布袋分局義竹聯合所警員余育財、黃靖淑趕赴現場了解，反覆敲門未獲回應，只好沿房屋四周尋找其他入口，最後在屋後找到一扇未關閉的窗戶，將窗戶推開再次呼叫。
此時屋內角落突然傳出一聲微弱且拖著長音「誰人啊？」員警雖感到有些悚然，但精神一振，馬上表明身分，要求阿嬤開門，結果阿嬤竟回應「門壞了！」員警只好將鋁窗取下，蜷縮著身體進入屋內，在微微的燈光下，果然看到老阿嬤獨坐在屋角，顯得有氣無力。
阿嬤說，大門的鎖壞了，她又行動不便，因家裡尚有些存糧，所以才沒有對外求救，經員警檢視，發現門鎖老舊銹蝕，一旦上鎖就無法正常開啟，經鄰居出借工具，費盡一番功夫，才將大門打開，久違的陽光灑進屋內，阿嬤得以重見天日。因屋內水、電、糧食尚足，老阿嬤身體狀況良好，無須就醫，臨去前員警已告知街坊鄰居相互照應，避免憾事真的發生。
(中時)
關鍵字：獨居老阿嬤
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