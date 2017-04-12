4月10日，美國海軍證實卡爾文森號航母戰鬥群轉向朝鮮半島海域航行。卡爾文森號可搭載逾60架飛機，包括F/A-18大黃蜂戰機等。（圖/中央社)

《了解與互信 兩岸一定旺》女將領軍！萬名美軍+百架戰機 劍指北韓領導高層│20170412中視新聞 晚間10:00起LIVE直播

東亞情勢陷入空前緊繃！美國卡爾文森號航空母艦戰鬥群，正在開向朝鮮半島途中，預計週末就會抵達目的位置─北韓，美國的舉動讓北韓官員也抓狂，發聲明表示「美國證明了他們擁核的正確性！」，還說如果美國先發制人，北韓也會反擊，甚至拿出秘密武器：髒彈和微型潛艇，強硬反抗到底。不過美國總統川普也不甘示弱，最新推文再度指責北韓「自找麻煩」，還說如果中國大陸願意協助處理北韓問題，那是最好，不然美國將自己解決！但中國大陸真的會默許嗎？

而執行這次任務的卡爾文森號，為何一出動就眾所矚目，除了派出美國海軍史上，第一位女性航母打擊群指揮官諾拉泰森，卡爾文森號本身火力也超強大，艦上搭載65至70架戰機，防堵北韓再試射導彈。不過向來歧視女性的北韓，看到美軍女將來坐鎮不知金正恩心中是做何感想？

另一頭的日本安倍政府，近來在軍事國防上動作也不少，不但出現右翼「愛國幼兒園」，教導小朋友們高喊保衛釣魚台、還要求中學生要學習刺槍術，日本版的海軍陸戰隊不久前也正式成立。日本在安倍領導下，軍事預算連續五年創新高，難道是軍國主義悄悄在抬頭嗎？

本集來賓：

楊泰順 文大教授

帥化民 前國民黨立委

鄭照新 國會助理

謝寒冰 軍事評論員

魏東旭 軍事觀察員(北京連線)

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(中時電子報)