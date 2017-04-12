屏東車站辦反毒特展 教導民眾識毒

中國信託反毒教育基金會與屏東縣政府合作辦理反毒教育巡迴特展。(林和生翻攝)

主辦單位展出新興毒品樣貌，提供民眾辨識。(林和生翻攝)

鑑於近年來青少年碰觸菸、毒、酒、檳成癮物質及毒品氾濫情形日趨嚴重，屏縣衛生局在屏東車站新站一樓大廳舉辦「幸福屏東‧無毒家園」反菸毒酒檳展覽，現場更展出各種毒品面貌，讓民眾避免誤觸上癮。

衛生局指出，近期發現，有不少毒品偽裝成美味包裝的糖果、巧克力滲透進入校園，造成年輕學子在不知情或好奇下而涉毒，青年學子使用毒品的機會可能大於菸酒檳，故菸、毒、酒、檳防制工作已是刻不容緩的事情。

為向民眾宣導反毒意識，中國信託反毒教育基金會與屏東縣政府合作辦理反毒教育巡迴特展，有別於過去教條式的圖文展出及反毒宣導內容，結合擴增實境新科技、國內外最新毒品資訊及毒癮個案生命歷程等，另外，也展出一組由美國緝毒署教育基金會提供吸毒十年容貌變化的照片，期透過科技體驗，將反毒意識更深植觀展者心中。

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(中時)