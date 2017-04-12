屏東車站辦反毒特展 教導民眾識毒
鑑於近年來青少年碰觸菸、毒、酒、檳成癮物質及毒品氾濫情形日趨嚴重，屏縣衛生局在屏東車站新站一樓大廳舉辦「幸福屏東‧無毒家園」反菸毒酒檳展覽，現場更展出各種毒品面貌，讓民眾避免誤觸上癮。
衛生局指出，近期發現，有不少毒品偽裝成美味包裝的糖果、巧克力滲透進入校園，造成年輕學子在不知情或好奇下而涉毒，青年學子使用毒品的機會可能大於菸酒檳，故菸、毒、酒、檳防制工作已是刻不容緩的事情。
為向民眾宣導反毒意識，中國信託反毒教育基金會與屏東縣政府合作辦理反毒教育巡迴特展，有別於過去教條式的圖文展出及反毒宣導內容，結合擴增實境新科技、國內外最新毒品資訊及毒癮個案生命歷程等，另外，也展出一組由美國緝毒署教育基金會提供吸毒十年容貌變化的照片，期透過科技體驗，將反毒意識更深植觀展者心中。
★中時電子報關心您：吸菸有害健康！
★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。