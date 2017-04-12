民眾撿到皮包 警利用車籍資料找到失主

龍華所員警利車籍資料順利連絡上皮包不見的失主。(曹明正翻攝)

日前下午有民眾在高雄巿裕興路撿到皮包，拾金不昧地拿到鼓山警分局龍華所，警員王建勛、許瑜珊查看皮包內有李姓女子的車輛行照，利用警政系統查詢車主資料，循線順利連絡上皮包主人，物歸原主讓對方頻向王等2員說謝謝。

(中時)