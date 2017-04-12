全國中等學校運動會 聖火抵桃

2017年全國中等學校運動大會聖火抵達桃園，由副市長王明德（右）接下並傳遞給選手。（甘嘉雯攝）

2017年全國中等學校運動大會22日至27日6天假彰化縣舉行，大會聖火從7日自彰化縣八卦山大佛風景區引燃，12日入境桃園市，副市長王明德親自接下聖火，傳遞給2016學年度全國中等學校錦標賽國中男子組個人品勢金牌選手莊安寶，象徵「個個能奪金，一棒接一棒，金金相傳」，期許選手能幫桃園市爭取佳績。

(中時)