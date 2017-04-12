農漁網具或帆布危及高鐵 恐面臨高鐵求償

內政部函令鐵路派出所加強軌道巡察及勤區查察時，留意高鐵沿線行車安全，苗栗縣政府農業處呼籲農漁民，鄰近高鐵正線附近的農漁用網具等，應妥善牢固管理，以免發生意外遭高鐵求償。

縣府農業處指出，去年9月14日高雄市燕巢區高鐵高架路段發生「農用菜網」入侵，纏繞電力線影響列車運行事件，已嚴重威脅旅客搭乘安全，延誤行旅時間並浪費社會成本。高鐵未來對證據確鑿事件，將對肇事農漁民求償。

對此，農業處呼籲農漁業栽（養）殖戶、廠商及各型戶外集會活動主辦單位，切勿於高鐵沿線及車站周邊區域，施放各型空飄物品（如天燈、氣球、風箏、空拍機），農漁用網具、商業建案用廣告帆布看板等，都要做好固定措施，以維護高鐵大眾行旅安全。

(中時)