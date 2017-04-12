日巧克力大師 驚見屏東有極品可可樹

屏東是台灣可可種植重鎮，日本巧克力大師土屋公二今天到屏東內埔鄉參觀可可園，在農民吳(南犬)章的園裡驚訝的發現可可豆中的極品Criollo，他表示，屏東可可產業潛力十足。

屏東縣可可種植15年前在農民邱銘松的推廣下，面積已成長至近300公頃，主要集中在客家鄉鎮，農民紛紛砍檳榔種可可，至今有25個巧克力品牌，以屏東可可開發各種巧克力的福灣莊園特地邀請土屋公二到屏東進行台日巧克力交流。

土屋公二曾於1999年在東京涉谷區富谷創立「Musee Du Chocolat Theobroma」，引領日本巧克力熱潮，今天到內埔鄉吳(南犬)章的可可園參觀時，他不時摘下可可剖開品嚐可可子，竟然發現1棵可可子全白的可可，他說，這是Criollo(克里奧羅)品種，看了這麼多國家的可可園，還沒親見Criollo可可樹。

土屋公二拿紫色可可子比較，向吳(南犬)章說，可可子越白品質越好，土屋公二要吳(南犬)章只要發現Criollo可可就做記號，然後大量栽種，也可用來雜交，純化出屬於屏東的極品可可。

屏東種植的可可品種上千種，當初邱銘松引進不同品種可可試種推廣，適合的就被農民拿來栽種，吳(南犬)章說，他這棵Criollo可可是從邱銘松處取得，到底園內有多少棵他也不知道。

福灣莊園行政主廚許華仁表示，巧克力界的人都知道，Criollo(克里奧羅)可可是可可豆中極品，產量全球僅3%-5%非常稀有，主產地分布在中美洲的委內瑞拉、秘魯等地，吳(南犬)章園裡的Criollo已被屏東農民馴化適合屏東栽種。

土屋公二說，2天在屏東的參觀，他發現屏東的可可品質比歐洲和越南還要好，他說台灣可可味道濃、果實又大，品種十分優質，只要後續發酵及乾燥做好，十分有潛力。

今天農委會水土保持局也派人陪同土屋公二，水保局表示，水保局透過農村再生計畫，正與可可農及巧克力業者合作，將屏東打造為台灣巧克力發展重鎮。1060412

(中央社)