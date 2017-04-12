台灣治療精神分裂症新藥 獲美國認定

來自台灣的國際知名神經科學與腦疾病專家蔡果荃，創辦的心悅生物醫藥公司，研發治療精神分裂症新藥SND13及SND12，獲得美國食品暨藥物管理局的突破性療法認定。

據美國食品暨藥物管理局（FDA）指出，突破性療法（breakthrough therapy）指開發中用於治療嚴重或危及生命疾病的新藥，經初步臨床實驗證明療效更佳。

著名醫藥雜誌網站Pharmaboardroom.com的「醫療與生命科學評論」（Healthcare & Life Sciences Review）報導說，蔡果荃創辦的心悅生物醫藥（SyneuRx），治療中樞神經系統研發的7種新藥，進入後期臨床試驗。

其中治療精神分裂症（schizophrenia）的新藥SND13及SND12，獲得FDA的突破性療法認定。

蔡果荃指出，中樞神經系統疾病相關領域的競爭者少，雖然有30%的藥物重新定位，用於治療這類疾病，但市場上明顯缺乏創新的重大治療方法。1060412

(中央社)