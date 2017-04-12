保和島大戰 菲恐怖組織頭目斃命
菲律賓軍方今天宣布，恐怖組織阿布沙伊夫發言人兼大頭目之一的阿布拉米（Abu Rami），已於昨天在觀光勝地保和島的戰鬥中斃命。他當時據信正策劃綁架觀光客。
菲律賓參謀總長安紐（Eduardo Ano）下午在記者會上證實，阿布沙伊夫大頭目之一阿斯卡里（Muamas Askali），更廣為人知的別名為阿布拉米，昨天在保和島伊納邦加鎮（Inabanga）的戰鬥中喪生，前線士兵已運回他的屍體。
安紐形容這是反恐戰爭的重大成就，也是對阿布沙伊夫的一大打擊。
阿布拉米數次以阿布沙伊夫發言人的身分向菲國媒體放話。他據信參與過多件暴行，包括2015年9月的2名加拿大人、1名挪威人以及1名菲律賓人綁架案。2名加拿大人因未付贖金，之後慘遭斬首。
昨天晚間7時左右，軍警人員與這批阿布沙伊夫分子在伊納邦加鎮交戰，阿布拉米與5名隨從喪生，但軍方也有3人、警方有1人陣亡。
然而，保和島（Bohol）是菲國觀光勝地之一，擁有全世界最小的靈長類動物眼鏡猴與地質奇觀巧克力山，每年吸引包括台灣人在內的數以萬計觀光客前往。
伊納邦加鎮雖然位於保和島鬧區與主要觀光景點的另一端，但這場戰鬥意味著恐怖分子已離開民答那峨島的老巢，混進保和島。
安紐表示，阿布拉米與他的人馬可能正積極策劃新的綁架案，目標是島上的外國遊客。
他呼籲遊客無需恐慌，「一切已恢復正常，他的大約4名殘黨已經不構成威脅。」1060412
(中央社)
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