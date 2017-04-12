電動二輪車低汙染 早鳥方案啟動
為鼓勵民眾改用低污染的電動二輪車，彰化縣政府推出早鳥補助方案，補助經費最高可達2萬2000元，呼籲民眾提出申請。
彰化縣政府表示，為鼓勵民眾加速淘汰二行程機車，改為騎低汙染的電動二輪車，因此推出早鳥補助方案，加上環保署、經濟部補助款，補助經費最高可達到2萬2000元，和去年度增加3500元，但名額有限，請大家加緊腳步，把握早鳥補助優惠，以免向隅。
彰化縣環保局表示，老舊車輛排放廢氣不僅影響空氣品質，更可能危害健康，其中二行程機車因零件劣化或保養不當等因素，會排放燃燒不完全的青白煙，汙染最嚴重。因此，今年特訂定汰舊換新的早鳥補助方案鼓勵民眾及早汰換老舊二行程機車，改以低汙染電動車輛代步。淘汰二行程機車，補助1500元；若同時新購電動二輪車，最高可獲得2萬2000元補助金。 彰化縣環保局呼籲，若您還騎著老舊二行程機車，不妨考慮提早淘汰，共同為環境盡一份心力，而根據環保署的「淘汰二行程機車及新購電動二輪車補助辦法，明定補助期間延長至明年12月31日止，且補助費用也將逐年遞減，並自109年1月1日起不再補助淘汰二行程機車及新購電動二輪車。1060412
(中央社)
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