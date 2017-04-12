何時解除漁業黃牌 歐盟這麼回應

台灣在2015年遭歐盟列入漁業不合作黃牌，經本週最新會談後，歐盟執委會今天表示，台灣已做出顯著改善，但目前未決定何時取消黃牌。

歐盟自將台灣列入打擊非法（IUU）漁業不合作國家警告（黃牌）名單1年半以來，曾多次審視改善情況，在最近一次4月10日及11日的對話會議上，農委會副主委陳吉仲更親率漁業署副署長黃鴻燕及相關同仁赴歐盟執委會海事暨漁業總署（The Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries）說明政府對於打擊IUU漁業所投入的努力，以及現階段已完成相關工作。

今天歐盟執委會海事暨漁業總署發言人布里維奧（Enrico Brivio）對中央社記者說明，本週台歐對談後對台灣改善的看法。

布里維奧指出，歐盟認為台灣方面展現出很大的努力，去補救非法、未報告及不受規範情況，並在建立新的漁業政策上有顯著的努力及進展（substantial efforts and progress）。

中央社記者詢問歐盟執委會是否認為台灣已符合資格取消黃牌？布里維奧說，截至目前，台灣仍然被認定是不合作國家，歐盟執委會無法預測接下來會如何進一步發展。

但他強調，關於台灣漁業能否取消不合作的黃牌，這取決於台灣能否在執法上實現持久及系統性的具體成果。

歐盟執委會表示，自2015年後即與台灣保持密切合作及積極對話，對台灣提出的改善目標及條件與其它國家都相同，例如協助台灣採取行動方案以符合國際規範。

台灣為力拚解除漁業黃牌，去年除修法通過包含「遠洋漁業條例」、 「投資經營非我國籍漁船管理條例修正案」及「漁業法部分條文修正案」等漁業三法，且建立24小時的監控中心，可完整記錄海上作業船隻的航行軌跡。1060412

(中央社)