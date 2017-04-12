羅力二軍挨兩轟 周日一軍先發抗統一
富邦悍將洋將羅力，昨日在二軍先發對上統一獅，先發3局失3分，總教練葉君璋說，主要是觀察他腹肌傷勢投球還會不會痛，周日就會讓他在一軍先發。
羅力今年繼續效力富邦，原本被設定為開幕戰先發，結果卻因腹肌拉傷，下放二軍，直到昨日才在二軍正式出賽，主投3局，被擊出5支安打包含兩發全壘打，失掉3分。
葉總說，其實投球內容不是很重要，主要是讓他有比賽狀況，也觀察他的腹肌傷勢是否痊癒，目前確定周日將讓他先發出賽對上統一獅。
羅力重返一軍後，葉總表示，先發輪值也大勢底定，就是由神盾、羅力、倪福德與黃亦志扛下，第5號先發就由陳明軒、范玉禹與林政賢去輪流，投手陣容不會再有太大的變化。
葉總也提到，目前三位年輕投手陳明軒、范玉禹與林政賢其實都還有很大的進步空間，陳明軒還要適應職棒賽場，范玉禹與林政賢則有續航力的問題，都需要比賽來磨練經驗。
(中時電子報)
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