救國團表揚優秀青年 鄭文燦接見
救國團表揚優秀青年，今年桃園地區獲獎的青年代表共計10人，市長鄭文燦12日親自接見表揚，並與社會優秀青年代表座談，像是台積電主任工程師謝炎儒、消防局第3救災救護大隊盧竹分隊小長李安邦及方曙高級商工職業學校餐飲科主任吳記緯等人，表現優異。
謝炎儒從小在中壢區芝芭里鄉村長大，力爭上游考上國立台灣科技大學化學工程系，靠著認真學習與進修，榮獲第10屆台灣十大傑出發明家及台灣綠色科技發明世界名人錄等殊榮，並致力於公益活動。
專責負責救護的李安邦，曾經擔任北區災難隊成員、緊急救護處理訓練教官，訓練後進學員執行勤務給予傷者最大的幫助與救治，如協助921大地震、新航航機事故救護工作，盡心盡力守護人民生命安全，今年榮獲救國團社會優秀青年獎殊榮。
方曙高級商工職業學校餐飲科主任吳記緯，將多年海外學習經驗傳承學生，指導學生參與全國商業類技能與技藝競賽、全國天廚盃廚藝等各項競賽，皆榮獲佳績，其人品及抱負足以表率，亦榮獲救國團社會優秀青年獎。
(中時)
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