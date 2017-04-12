不是炫富！ 市值3億超跑車主尬車看「玩命」
開超跑就是任性！台中秀泰影城12日下午聚集30多輛超跑名車，車子大剌剌開上騎樓、人行道，大牛、法拉利以及麥卡倫一字排開，算一算總值近3億元，車友們強調，這不是炫富，齊聚一堂是要包場看電影「玩命關頭8」。
超級強片「玩命關頭8」12日上映，強片來襲再掀中台灣影城大戰，3月9日開幕的台中秀泰影城，以旗下擁有全台最大巨幕影廳吸引影迷從七期轉戰東區看電影，這次玩命關頭8上映，也力邀馬卡龍超跑車隊車友們開著愛車辦車聚兼包場看電影。
下午4點秀泰影城2館，酷炫超跑車逐漸聚集，包括麥拉倫McLaren MP4、藍寶堅尼Lamborghini LP640、法拉利Ferrari 430、瑪沙拉帝MASERATT GT、保時捷Porsche 911GT3、FORD道奇Dodge Challenger、FORD野馬、悍馬Hummer H2、賓士AMG SLS / GTS、雪氟蘭camaro大黃蜂、勞斯萊斯Ghost、賓利Bentley GT等多達30多輛的超跑名車一一開上騎樓，只見路過的民眾拿起手機猛拍照。
車友周鑫宏說，過去超跑車隊難免給人炫富的刻板印象，這次大家相約吃飯、看電影，也希望讓民眾了解超跑車主也有正當休閒娛樂。
這頭辦車聚，擁有全台中唯一4D影廳新光影城，則搶在電影上映前展開預售，購買MX4D版 預售票還可以到大型貨櫃燈箱車體驗好萊塢最夯綠幕，搶先加入唐老大的團隊，兩天吸引1500人次來體驗。
(中時)
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