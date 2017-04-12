龍潭清水坑溪整治 達成防洪及景觀

為了改善龍潭區清水坑溪遇到颱風就河岸崩塌、水流紊亂，市府投入1400萬預算，利用現塊石取代混凝土，串連既有步道及自行車道，達成防洪及景觀效果。(賴佑維攝)

桃園市龍潭區清水坑溪颱風過後，容易產生的河岸崩塌、水流紊亂等問題。為改善狀況，桃園市政府編列1400萬預算整治，並利用現地塊石取代混凝土，增加生物棲息的空間，也串起既有步道及自行車道，達成防洪及景觀效果。

桃園市長鄭文燦12日前往視察清水坑溪環境景觀改善工程及上游整治工程，他說，清水坑溪位於大漢溪流域三坑地區，在大平紅橋的上游。汙染度較低，在過水橋至大平紅橋間，有櫻花步道、生態步道、石門大圳、親水階梯等設施。

(中時)