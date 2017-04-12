美媒：大陸新航母艦載機將是遼寧號1.5倍

4月5日，美國全球安全網站發表了題為《中國披露新航母可載戰鬥機數量》的報導。文章稱，據中國媒體報導，即將下水的中國國產航母比遼寧艦優化了艦體載荷，正常執行任務時最多可攜帶28至36架殲-15重型艦載戰鬥機。美媒稱，中國海軍目前只有一艘航母，即遼寧艦。遼寧艦能夠搭載24架殲-15戰鬥機。

殲-15是大陸仿造俄製航母艦載機蘇愷33後的產物，大陸並未進口過蘇愷33，是藉由從烏克蘭進口蘇愷33的原型機後加以仿製的。蘇愷33是俄國目前唯一一艘航母庫茲涅佐夫海軍元帥號的艦載機，該艦的艦載戰鬥機為12架蘇愷33與4架蘇愷25。

與其他國家的航母不同，俄製航母除了艦載機外，還習慣在艦上配備大量武裝，例如庫茲涅佐夫號就配備了反艦飛彈，遼寧艦原本是俄國建造的庫茲涅佐夫號的同級艦，蘇聯瓦解時未完工，移交烏克蘭再由大陸購入，因此同樣因為艦上空間裝備了較多武器，因此艦載機有限。遼寧號與庫茲涅佐夫號的滿載排水量為67500頓，對比法國41000噸的戴高樂號，卻可以有24架飆風式戰機，戴高樂號就沒有裝備反艦飛彈，因此艦體雖較小卻有較多空間搭載艦載機。

(旺報)