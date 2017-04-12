龍岡米干節將開跑 今日先暖身

桃園市長鄭文燦(中)12日在雲南文化公園跟滇緬民族一起跳舞，宣示龍岡米干節開跑。(賴佑維攝)

「龍岡米干節」即將登場，12日桃園市長鄭文燦和200多位穿著雲南傳統民族服飾的舞者，一起「打歌」，眾人並用「彩繩攔路」儀式歡迎鄭文燦。鄭文燦表示，因為水情吃緊，取消潑水節的水戰，但將有高僧為民眾灑水祈福。

龍岡米干節系列活動有13、14日的「長街宴」、15、16日的潑水節、22、23日的火把節，皆在平鎮雲南文化公園舉辦。長街宴有超過30攤的滇緬泰特色小吃，潑水節則是人們藉由潑水，為對方洗去惡運和過去不好的事。火把節則是象徵用火把消滅會破壞莊稼的「天蟲」，傳遞對未來美好的祝願。

(中時)