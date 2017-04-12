獨居老翁騎單車迷路 文山一警方熱心助返家

溫姓老翁癱坐路邊，員警蕭瑞安發現後上前關懷。（陳鴻偉翻攝）

員警輾轉查詢資料，護送老翁回家。（陳鴻偉翻攝）

90歲溫姓老翁因兒女都到大陸工作，平時獨居在興隆路住家，11日上午老翁騎腳踏車外出後來迷路，行經木柵路一段時沒有力氣，十分無助只好癱坐路邊休息。文山一分局復興路派出所員警蕭瑞安此時巡邏經過，發現老翁狀況後，立刻先將他帶回派出所休息。

老翁第一時間只能說出名字，警方透過查詢系統、照片逐一過濾，在清查數百筆資料後，這才查出老翁的住處，接著就載送對方回家，老翁看到熟悉的街道，開心直呼：「就是這、就是這！」對警方熱心協助感謝不已。

(中時)