小丑醫生歡樂演出 療癒護家老人心
花蓮門諾醫院壽豐護理之家，今日邀請到日前參加世界小丑大會，與全球上百位小丑相互交流的楊姓小丑醫生，為老人家帶來逗趣的小丑表演，熱鬧的歡樂氣氛感染著現場的每一個人，連平常照顧長輩們的照服員都說，好久沒有看到長輩笑得這麼開心。
午後的護理之家大廳，爺爺奶奶坐著輪椅，圍起了大圈圈，隨著音樂的撥放，一身小丑裝扮的紅鼻子醫生緩緩的走進了圈圈裡，帶來出奇不意的小動作，逗得老人們笑呵呵！彷彿被催眠般，跟著小丑動作一起手舞足蹈，還讓高齡87歲的張爺爺開心直討抱抱。
擔任公務員的小丑醫生楊小姐說，源自法國的「紅鼻子醫生」（又稱小丑醫生）已經有25年歷史，是一群受過表演藝術及醫療理論訓練的人，透過默劇、歌唱、舞蹈或是魔術等表演，為病患或是家屬帶來即興的演出，將歡樂氣氛感染著在場每一個人。
她表示，這是第一次自己單獨的演出，本來還擔心表演得不夠好，沒想到卻能獲得長輩們燦爛笑容的回應，這些都她從事小丑醫生多年來最珍貴的禮物，雖然遠從高雄搭了4小時火車，但看到長輩們的笑容後，即便路途再遠，都甘之如飴。
護理之家護理長江筱慧說，笑是最好的良藥，老人們因年紀增長，身體上也多有病痛，甚至要忍受病痛的折磨，透過小丑醫生帶來的歡笑聲，不僅有助於暫時忘卻身體的痛苦及恐懼，也間接帶給了他們希望，陪伴他們度過充滿歡樂的午後。
(中時)
關鍵字：花蓮門諾醫院壽豐護理之家、世界小丑大會、照服員
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