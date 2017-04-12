幼時戰亂失學 百旬人瑞奶奶圓上學夢

百歲的時常鳳奶奶，與小朋友手繪彩蛋，體驗上學樂趣。（許家寧攝）

華山基金會貼心準備大蛋糕為時老奶奶慶生。（許家寧攝）

時常鳳奶奶（右二）拿到畢業證書，一圓幼時失學的遺憾。（許家寧攝）

好想上學！華山基金會今為花蓮獨居老人舉辦免費小學堂，十多名爺爺奶奶頭戴橘色學生帽、肩背綠色書包，開心高喊「老師好！」回味幼讀書時光，來自大陸江蘇年逾百旬的時常鳳老奶奶，年輕因戰亂失學，迫不及待搶先報名，一圓兒時未曾上學的遺憾。

雖然拄著拐杖，步履緩慢，年紀最大的時奶奶頭戴橘色學生帽、肩背綠色書包，與教室裡同學興奮喊著「起立，敬禮，老師好」的口令，不少阿公阿嬤們彷彿回到童年，撩起起讀「日本冊」時光，還有不少老人嘆「少年時苦命沒讀冊」，和時奶奶一同圓幼時上學夢。

華山基金會花蓮站長林敏說，102歲的時常鳳老奶奶，1987年解嚴後來台與分隔兩岸30多年的蘇姓丈夫相聚，兩人雖膝下無子，但也一起攜手共度黃昏歲月，10年多前丈夫過世後，她獨自住在花蓮光復鄉，知道有上學的機會，更搶著當學生，迫不及待準備上學去。

海星國小配合華山基金會開設一日小學堂，由小學生擔綱美術小老師，一對一陪伴長輩們動手繪畫復活節彩蛋，一同做健康操、吃營養午餐，並貼心準備大蛋糕為周六即將滿102歲的時奶奶慶生，讓從過生日的時老奶奶笑得合不攏嘴，直說「好開心」。

時常鳳與在座的老寶貝獲頒象徵性的畢業證書，完成體驗學生生活夢想；華山基金會表示，平時除進行原床泡澡、關懷訪視獨居老人，也藉由不定期舉辦各式活動，增進老人社會參與機會，不僅可強化身體機能、減緩智能退化，更能降低失能風險。

(中時)