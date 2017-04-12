世展會送餐到偏鄉 半年孩子長高又長胖

小函（左）前半年的身高與體重，比同年齡的孩童不足，在台灣世界展望會與IKEA的送餐照顧下，總算抽高又長胖。（周綾昀攝）

IKEA與台灣世界展望會合作愛心送餐到偏鄉邁入第7年，其中家住屏東恆春鎮的小函，因爸爸工傷無法工作生活困頓，長期沒吃飽而顯得比同年齡學童矮小，在送餐服務的幫忙下，半年內抽高又長胖，甚至高過同班同學，她獻上七彩感謝卡，直呼自己好幸福。

為幫助偏遠地區經濟困難的孩子，營養均衡且健康長大，IKEA宜家家居與台灣世界展望會合作愛心送餐7年期間，每年發動員工前往偏鄉地區送餐，了解兒童的需要，並帶給孩童營養補充品。

今來到屏東獅子鄉楓林國小，由IKEA廚房夥伴向小朋友分享健康飲食的概念，其中小函從事建築業的父親，因3年前一場工地意外，導致手部受傷，即使動完手術仍無法繼續工作，只能由新住民媽媽扛起家計，但經濟困頓讓正值成長期的她常吃不飽。

半年前社工發現她的身高體重都比同年齡的孩子不足，便將小函納入送餐服務，每個月定期協助購買牛奶、麥片、鈣片等營養品，也輔導媽媽健康飲食的概念，讓她半年間長高6公分，體重增加4.5公斤，也比之前更健康有活力，今她獻上七彩感謝卡，開心向關心他的IKEA哥哥姊姊們道謝。

台灣世展會南區辦事處主任陳雅玲說，透過送餐服務，為小函及其他弱勢家庭兒童提供早餐或晚餐，補充足夠營養，也邀請民眾共同支持這項服務，在台灣世界展望會線上捐款或IKEA全台門市零錢捐投注關懷，就能幫助偏鄉貧童健康長大。

(中時)