體恤勞工 台南連結22家業者推好康

慶祝五一勞動節，台南市勞工局今天舉辦「幸福五月天 快樂勞動讚」，推出多項優惠活動。(曹婷婷攝)

為慶祝五一勞動節，台南市勞工局今天舉辦「幸福五月天 快樂勞動讚」，預告今年五一勞動節各項好康優惠，勞工自4月29日起至5月31日出示證件，到指定旅遊、美食、住宿、影城等22個店家，即可享受各項優惠。

勞工局指出，「勞工休閒旅遊優惠方案」包括走馬瀨農場、南元花園休閒農場、關子嶺統茂溫泉會館、頑皮世界、江南渡假村、世界蛇王教育農場、大坑休閒農場、仙湖休閒農場、同記安平豆花、八寶彬圓仔惠、鐵金鋼鳳梨酥、台南新光影城、台糖長榮酒店（台南）、台南大遠百威秀影城、台南南紡夢時代威秀影城、台南老爺行旅、台南大億麗緻酒店、龍山號觀光膠筏、七股鹽場、永順號（遊潟湖）、黑琵食堂、保證責任台南市七股潟湖產業生產合作社等著名的22個單位配合。

市長賴清德今天也親自頒獎給3位全國模範勞工，並授證予新成立的安衛家族、職業安全衛生防災訪視輔導員，藉此感謝、慰勞勤奮打拼的勞工朋友，也希望喚起全民對勞動環境的重視，共同推動並維護勞工的職場安全，讓台南成為勞動安全模範城市。

他說，勞工朋友要求不外乎「就業」及「安全」，為了達到勞工樂業的環境，市府積極招商、成立商圈，並扶植觀光與傳統產業，失業率已由合併前的5.2%降至3.8%，這都是大家共同努力的成果。

除了提供就業環境，賴清德也指出，勞動工作者的生命安全亦是很重要的，4月28日是「世界職業安全衛生日」，目前，台南市已有22個安衛家族，市府透過安衛家族機制，協助及輔導中小企業改業工作環境，達成職場減災及促進勞工健康的目標。

(中時)