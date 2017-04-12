巴黎觀光客漸回流 回復到恐攻前水準
巴黎於2015年遭受兩度重大恐怖攻擊，給觀光業帶來沈重打擊，但官方的觀光統計分析機構認為，去年12月造訪巴黎的旅客人數已回到恐攻之前的水準，今年的展望也值得期待。
費加洛報（Le Figaro）引用巴黎觀光經濟觀察站（Observatoire economique du tourisme parisien）月報報導，去年12月有200萬名旅客造訪巴黎，約等同於2014年12月的旅客數。
自2015年1月和11月的恐怖攻擊後，巴黎就損失許多旅客，但新的數字顯示旅客人數正逐漸回復到恐攻之前的水準。
巴黎觀光經濟觀察站認為，巴黎接待的遊客人數成長，主要歸功於法國本國人，法國國內觀光客慢慢願意到巴黎旅遊，去年旅客人次比2015年顯著增加13.4%，商務旅客住宿巴黎的天數也增加了20.6%。
若單看外國旅客，回流就比較緩慢，尚未完全恢復到恐攻之前的水準。
不過，去年12月，美國遊客和中國大陸遊客造訪巴黎的人數都顯著成長，分別比2015年12月增加24.7%和40.8%；義大利、西班牙等其他歐洲遊客也漸漸願意到巴黎。
巴黎觀光經濟觀察站評估，新興國家仍有很大的觀光市場潛力，隨著這些國家人口日漸提升的出遊意願，巴黎今年在接待遊客數量上的展望值得期待。1060412
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。