巴黎觀光客漸回流 回復到恐攻前水準

巴黎於2015年遭受兩度重大恐怖攻擊，給觀光業帶來沈重打擊，但官方的觀光統計分析機構認為，去年12月造訪巴黎的旅客人數已回到恐攻之前的水準，今年的展望也值得期待。

費加洛報（Le Figaro）引用巴黎觀光經濟觀察站（Observatoire economique du tourisme parisien）月報報導，去年12月有200萬名旅客造訪巴黎，約等同於2014年12月的旅客數。

自2015年1月和11月的恐怖攻擊後，巴黎就損失許多旅客，但新的數字顯示旅客人數正逐漸回復到恐攻之前的水準。

巴黎觀光經濟觀察站認為，巴黎接待的遊客人數成長，主要歸功於法國本國人，法國國內觀光客慢慢願意到巴黎旅遊，去年旅客人次比2015年顯著增加13.4%，商務旅客住宿巴黎的天數也增加了20.6%。

若單看外國旅客，回流就比較緩慢，尚未完全恢復到恐攻之前的水準。

不過，去年12月，美國遊客和中國大陸遊客造訪巴黎的人數都顯著成長，分別比2015年12月增加24.7%和40.8%；義大利、西班牙等其他歐洲遊客也漸漸願意到巴黎。

巴黎觀光經濟觀察站評估，新興國家仍有很大的觀光市場潛力，隨著這些國家人口日漸提升的出遊意願，巴黎今年在接待遊客數量上的展望值得期待。1060412

(中央社)