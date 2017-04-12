農業新南向 台助印尼農民提升產能

財團法人國際合作發展基金會印尼技術團與印尼倫邦國家農訓中心，合作的萬隆地區強化農企業培育發展計畫，已逐步推展並獲得成果，數百名印尼農民因此受惠。

駐印尼技術團團長莫國中表示，萬隆地區強化農企業培育發展計畫的目的，除了希望全面提升當地農民素質，也希望能透過評估台灣標準在當地的適用性，為台灣優良農作品種找到在地化管理方式與推廣契機。

這項合作計畫推行至今，印尼直接受益農民數已超過300人，而由台灣引進的水晶芭樂與珍珠芭樂，也成功打進印尼市場。

倫邦國家農訓中心主任邦達爾（Bandel Hartopo）表示，農訓中心的主要目標是希望讓更多年輕人投入農業，藉由台灣先進的管理技術與成功經驗，為印尼農業注入新活力，並打造得以出口的農產品品質。

中華民國駐印尼代表陳忠表示，台印尼雙邊有許多可推行與落實的合作項目，農業便是其中重要一環。而駐印尼技術團在印尼的長期耕耘，更是落實新南向政策「長期深耕、多元開展、雙向互惠」原則的重要範例。1060412

(中央社)