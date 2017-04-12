農業新南向 台助印尼農民提升產能
財團法人國際合作發展基金會印尼技術團與印尼倫邦國家農訓中心，合作的萬隆地區強化農企業培育發展計畫，已逐步推展並獲得成果，數百名印尼農民因此受惠。
駐印尼技術團團長莫國中表示，萬隆地區強化農企業培育發展計畫的目的，除了希望全面提升當地農民素質，也希望能透過評估台灣標準在當地的適用性，為台灣優良農作品種找到在地化管理方式與推廣契機。
這項合作計畫推行至今，印尼直接受益農民數已超過300人，而由台灣引進的水晶芭樂與珍珠芭樂，也成功打進印尼市場。
倫邦國家農訓中心主任邦達爾（Bandel Hartopo）表示，農訓中心的主要目標是希望讓更多年輕人投入農業，藉由台灣先進的管理技術與成功經驗，為印尼農業注入新活力，並打造得以出口的農產品品質。
中華民國駐印尼代表陳忠表示，台印尼雙邊有許多可推行與落實的合作項目，農業便是其中重要一環。而駐印尼技術團在印尼的長期耕耘，更是落實新南向政策「長期深耕、多元開展、雙向互惠」原則的重要範例。1060412
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。