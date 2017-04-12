聯合航空濺血醫出身越南 鄉親群情激憤
美國聯合航空超賣機位，動用航警硬將1名乘客拖離座位，引發全球公憤，受害者為69歲越南裔醫師的消息曝光後，越南民眾群情激憤。
路透社報導，醫師陶大衛（David Dao，譯音）9日遭航警強行拉下機，以騰出機位給聯航員工，導致見血場面，畫面曝光後引發眾怒，儘管聯航並沒有直飛越南的航班，越南網友仍在社群媒體號召群起抵制。
許多人起初以為陶大衛出身中國，媒體披露他來自越南後，怒火迅速在越南延燒。
越南民眾也對美國媒體起底陶大衛過去曾被控告一事大為不滿，認為這與聯航事件不相干且可能涉及種族歧視。
1名臉書用戶留言說，「看著相關消息讓我血液沸騰，我永遠不會搭乘聯航」；在越南，臉書是最廣為使用的社群媒體平台。
另1名網友說：「杯葛聯航！這太過分了！越南人，讓我們發揮友愛精神、團結一致。」
越南政府和國營媒體並未立即對此發表評論。
陶大衛9日在芝加哥歐海爾國際機場（O'Hare International Airport）搭乘聯合航空3411號班機時，被強拉下機的影片在網路瘋傳，全球反彈重創聯航母公司股價，促使聯航執行長為此道歉。
肯塔基州醫療委員會網站顯示，名為陶大衛的醫師1974年從越南胡志明市的學校畢業。
美國和越南媒體報導，陶大衛大概就是在那個時候動身前往美國。
越南媒體說，陶大衛也是1名創作型靈魂民謠歌手，作品包括1首回憶西貢下雨的歌曲。西貢是胡志明市舊名。（譯者：中央社劉文瑜）1060412
(中央社)
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