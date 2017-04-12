玩命 8月身孕吸毒駕車闖紅燈
警方昨天下午攔獲1輛高速闖紅燈的自小客車，當場查獲懷有8月身孕的女毒蟲，從車內起出2級毒品安非他命2.77公克，全案依違反毒品危害防制條例移送法辦。
花蓮縣新城警分局指出，11日下午5時多，加灣派出所所長廖怡廷率員在台9線加灣段北上車道執行交通稽查勤務，發現一輛自小客車高速闖過紅燈，趕緊吹哨揮旗指示停車受檢。
車輛停下後，當員警要盤查駕駛人身分時，突見駕駛人謝姓女子大聲指責警方為何不攔前方另1輛車，突如其來的過激反應讓員警起了疑心。
警方盤查，發現家住桃園的謝女有多項毒品前科，最近犯案是7個月前在楊梅所犯。由於謝女神情慌張，頻說肚子痛，不肯下車配合警方受檢，更讓員警懷疑有鬼。
最後謝女心不甘情不願地配合警方搜索，員警在車內雜亂物品中，從1只塑膠袋內起出安非他命2包共2.77公克及1顆玻璃球吸食器，全案查扣偵辦。
警方表示，當謝女下車時，大家都吃了一驚，因為謝女大腹便便，已有8個月的身孕，雖然臨盆在即，卻仍不顧腹內胎兒的健康，坦承前日在花蓮市一家民宿內施用毒品安非他命，全案依違反毒品危害防制條例移送法辦。1060412
(中央社)
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