關係緊繃 提勒森會俄外長共商兩國關係
美國與俄羅斯外長今天在莫斯科舉行緊張會談，此時雙方因敘利亞被控發動化武攻擊和隨後美方以飛彈攻擊回敬，而相互爭執。
法新社報導，美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）與俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）進行了會談，他是首位訪俄的川普政府高層官員。
提勒森今天表示，希望雙方能就兩國關係坦率交換意見。
提勒森說：「我期待十分開放、坦率且真誠地交換意見，好讓我們能更明確地界定美俄未來關係。」
拉夫羅夫告訴提勒森，莫斯科當局希望瞭解美國的「真正意圖」。
拉夫羅夫說：「瞭解你們的立場和美國政府真正意圖，對我們來說相當重要。」（譯者：中央社劉文瑜）1060412
(中央社)
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