生技醫藥國際盛會 唐獎得主受邀演講
唐獎基金會今天指出，在美國舉辦的國際生醫盛會「實驗生物學國際組織（EB）」會議，將於本月23日邀請唐獎得獎人夏彭提耶（Emmanuelle Charpentier）做專題演講。
夏彭提耶與合作夥伴道納（Jennifer A. Doudna），以及屬於另一個團隊的張鋒，對快速基因編輯技術平台「CRISPR/Cas9」做出重要貢獻，3人於民國105年一同獲得唐獎生技醫藥獎。
夏彭提耶等人因「CRISPR/Cas9」得獎無數，獲得唐獎後也廣泛與台灣科學界交流。今年4月在美國芝加哥舉辦的「實驗生物學國際組織」會議，將於23日下午舉辦唐獎講座，由台灣中研院院士錢煦擔任主持人，夏彭提耶主講「CRISPR-Cas9: 從細菌免疫系統到基因工程革命」。
「CRISPR/Cas9」就像是一副擁有GPS導航系統的剪刀，可以精準挑出特定的DNA進行剪輯。自2012年以來，全球上千間實驗室都利用此平台，快速進行生物細胞遺傳工程實驗，被視為基因體研究史上最偉大的突破之一，更有望找到一些基因疾病的處方。
唐獎基金會指出，夏彭提耶於2013年創設基因療法生技公司，已成為全球資金最豐富的公司之一，目前正致力於開發囊腫性纖維化、失明、血液病及先天性心臟病的治療方法。
唐獎執行長陳振川表示，唐獎把得獎人的理念和精神推廣於國際，促進交流。除了夏彭提耶，同年生醫獎另一位得主張鋒，也將受邀於歐洲生物化學學會聯合會（FEBS）做講座演講。1060412
(中央社)
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