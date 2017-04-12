暑期工讀機會來了！彰化縣政府提供130位名額

暑期工讀機會來了！彰化縣政府為促進青年學生職場體驗，今年共提供130名暑期工讀職缺，報名期間自27日起至5月5日止，工讀期間自7月1日至106年8月31日止，報名簡章將於20日公告於縣府勞工處網站，歡迎青年學子踴躍報名。

縣府表示，今年度青年暑期工讀計畫，共有22個用人單位，130個工讀機會，薪資2萬1009元，學子可評估工作項目、內容和地點後擇一報名，縣府訂於餘5月20日在員林國小活動中心視聽教室辦理公開抽籤。

縣府說，希望協助青年學生藉2個月暑期工讀，籌措新學期學費減輕家庭開支，並藉此機會讓青年學生進入職場前，先體驗工作，培養正確就業觀念及態度，加強專業知能，提升自我競爭力，為在多變的職場能順利就業並適應職場環境。

暑期工讀報名資格條件為學生本人設籍彰化縣滿4個月以上，並具有國內正式學籍的大學、四技、二技、二專以及五專之在學學生，或報名截止日前，能提具已確定106學年度大一新生證明或先檢附大專院校甄選考試准考證影本即可報名。

(中時)