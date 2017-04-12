傳日美政府有意見 東芝可能拒鴻海搶親
知情人士透露，東芝公司或許會放棄來自鴻海集團對其記憶體事業的最高出價，因為日本與美國政府可能反對這項交易。
彭博社報導，因此事不公開而要求不具名的人士指出，鴻海與中國的關係將使其面臨阻力。鴻海之前表示有意出價高達3兆日圓（270億美元）。
知情人士說，此一阻力可能拖延監管機關的審批，耽擱東芝亟需的資金，升高這種交易的風險。鴻海大部分工廠設在中國大陸。
知情人士表示，因此，東芝正認真考慮接受較低的出價，包括美國晶片生產商博通公司（Broadcom Ltd.）可能約達2兆日圓的出價。
一位人士表示，日本政府正在安排由日本企業提出其他方案，向東芝記憶體事業注資5000億日圓，以換取少數股權。目前的競標不具約束力，且可能有變。
其中一位知情人士說，下輪競標截止日在5月中旬。1060412
(中央社)
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