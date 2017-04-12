澎湖望安3歲女娃從母親機車摔落受傷後送

澎湖望安一名3歲王姓小女童，不慎從媽媽的機車上摔落，頭破血流，疑擔心有腦震盪情況，下午由巡防艇頂著風浪，後送至馬公作進一步觀察治療。

澎湖海巡隊是在今天近午時分，接獲13巡防區通報指出，望安衛生所有一名年僅3歲的王姓小女童，因騎車的媽媽不慎，導致摔傷，頭破血流，先行做緊急包紮止血，擔心有腦震盪現象，請求支援後送。

澎湖海巡隊通報海上執勤巡防艇就近馳赴救援，在下午平安將小女生與家屬一行護送至馬公交由消防局轉送三總澎湖分院作進一步觀察。1060412

(中央社)