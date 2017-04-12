新北：石門水庫排砂 不應不管下游清淤

新北市政府今天表示，中央應該思考的上游排砂，下游該如何做好清淤的配套措施，而不是所有的預算投入在石門水庫阿姆坪防淤隧道工程，卻不思考新北市下游河川的清淤問題。

新北市政府水利局副局長諶錫輝今天傍晚表示，土砂不會自然消失，如果不清淤，防洪能力會降低，致災能力卻增加，「新北市當然會緊張啦。」

針對行政院推動「前瞻基礎建設計畫」，新北市政府強調，這計畫裡面，預計每年將石門水庫中、上游的淤泥，排放到大漢溪下游河床，增加64萬立方公尺淤土量，相當可觀。

諶錫輝表示，「如果沒有做好配套措施與經費預算，試問又該要地方政府如何因應？」他說，如果光是一條河的整治就分藍綠，「水環境」項目，如何整體打造台灣的環境呢？ 綠營立委今天表示，新北市長朱立倫在桃園縣長任內，就主張石門水庫阿姆坪，防淤隧道要列入8年800億治水預算，市府更慎重的發佈新聞澄清。「這是錯誤的指控！」

市府說，當時經濟部水利署北區水資源局，在桃園縣政府縣務會議中，提出石門水庫淤土解決方案，是透過排砂隧道，將中、上游的淤土排入沉澱池後，再將沈澱池收容的淤泥，轉運至桃園新屋海岸養灘。

新北市府澄清，當初的方案，不像現在「前瞻基礎建設計畫」是把石門水庫的淤泥，直接排放至大漢溪後，就不再處理。所以，當初朱立倫表示贊同淤土排入沈澱池，轉運養灘，並允諾全力支持。 新北市政府反問，如今的計畫，石門水庫的淤砂，「排入大漢溪之後，然後呢？」中央如果沒有下游的清淤配套計畫，這不是爽了上游，苦了下游？1060412

(中央社)