墾丁國家公園餵食動物增 憂成下個壽山
墾丁國家公園管理處近期發現，園內梅花鹿出現地段出現紅蘿蔔殘骸，還有社區居民目睹餵食行為，加上附近垃圾桶有被獼猴翻找食物的痕跡，疑包車業者為引誘野生動物作賣點所為，墾管處憂心會成為下1個壽山，因此即日起會嚴格巡查取締，違者將被罰3000元。
壽山地區猴患問題，不少專家學者指向是因遊客餵食行為所引起，但墾丁國家公園內，近期也發現餵食野生動物行為，墾管處保育課表示，以往墾丁國家公園內野生動物仍與人保持一定的安全距離，但1、2個月前陸續發現有民眾餵食野生動物，近日社頂的社區夥伴，又在社頂公園前面的草地，看到疑似包車業者，為引出膽小的梅花鹿給遊客看當作賣點，準備紅蘿蔔誘引。
保育課接著說，民眾以食物引誘獼猴、梅花鹿及魚類的行為，現已逐漸出現效應，例如墾丁牌坊往社頂的路邊垃圾桶，有被獼猴翻找食物的痕跡，這些都說明野生動物開始依賴人類餵養，未來恐失去覓食天性，甚至進一步向人類索食而產生攻擊，成為下一個壽山。
墾管處說，這類行為會導致野生動物依賴人類食物、造成肥胖或營養不均、主動索食進而攻擊遊客及近聚落找食影響居民安全與農損等，因此即日起墾管處與警察隊將加強巡查取締，一旦發現餵食行為，將依國家公園法開罰3000元。
(中時)
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