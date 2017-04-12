優化公車專用道大坑洞 預計明完成修繕
台灣大道優化公車專用道正英路站手孔蓋損壞，露出一個大坑洞，公車呼嘯而過驚險萬分，民眾許小姐指稱，11日通報後仍未見市府及時修復，交通局長王義川表示，當天已派員放置數個三角錐，將視天氣狀況，預計明日可修繕完成。
許小姐指出，11日下午由靜宜大學搭優化公車前往正英路站，快到時看見2位路人搖手警告司機前有大坑洞，下車了解後才知道原來是手孔蓋已損壞，危及行車安全被搬至安全島上，露出一個長60寬40公分的大坑洞，熱心的民眾苦等近2小時，仍不見市府人員到場，於是報警處理後先行離去。
許小姐表示，2位熱心民眾深怕公車發生意外，守在現場搬出花盆、三角錐，傻傻地等著一班又一班的公車經過，搖手警告司機們要小心，多少班公車呼嘯而過驚險萬分。
王義川指出，昨天接獲通報後已派員到現場了解，並擺放數個三角錐示警，也立即通報公車業者及司機，告知保養人手蓋及基座損壞，行經時要多加注意，廠商已積極找尋適合材料尺寸修復，晚上將先用鐵板蓋住大坑洞，將視天氣狀況而定，預計明天晚上可修繕完成。
(中時)
關鍵字：台灣大道優化公車專用道、大坑洞
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