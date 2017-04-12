鶯歌陶博館醃脆梅活動，首度開進烏來中小學

烏來國中小學生林星妤（左起）、高昕、宋韻潔高興地拿著梅甕合照。（陳俊雄翻攝）

鶯歌陶博館12上午在烏來國中小學舉辦醃脆梅活動，讓原住民小學生在學校就能體驗醃脆梅的樂趣。三年級學生高昕說：「有看過族人醃脆梅，不過這是我第1次醃脆梅，想要帶回家給家人品嚐。」林星妤說：「《梅梗》很漂亮，想要拿來裝我的小東西。」

烏來國民中小學校長洪慶源表示，小時候曾跟著家人醃脆梅，要醃得好不容易，今天有達人來現場教學，一定可以成功。

前來示範的盧班長表示，陶博館協助南投水里鄉推廣地方產業，希望各位以後長大也可以努力把家鄉的特色推廣出去。

陶博館表示，「甕藏春之梅－醃脆梅活動」循往例提供原住民、新住民、身心障礙者、60歲以上或20人以上團體享優惠價599元，今年特別推出40人以上團體可依原價（660元）電話報名，即享指定教學地點（限南投以北）及專業師傅到府教學之服務。

另外，現已開放電話報名「老梗場」，只要3人同行並穿制服，即可享優惠價599元；民眾也可選擇「梅甕回娘家」，攜帶往年梅甕參加醃脆梅活動享優惠價280元（不贈送今年的梅甕），多種優惠方案，歡迎大家多多揪團報名參加。

(中時)