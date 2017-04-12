徐重仁領9000薪水很辛苦？換算現在有78K

全聯總裁徐重仁在新書發表會暢談經營哲學與人生，意外引起網友撻伐。(資料照片/郭吉銓攝）

全聯福利中心總裁徐重仁昨(11)日在新書發表會說道「現在台灣的年輕人很會花錢」，還提到自己剛進社會時的薪水只有9000元「生活很辛苦」，不過拿出主計處所公布的國民所得統計，徐重仁的月薪可是一般人的2.35倍，如果這樣可以叫做辛苦，那一般民眾情何以堪。

徐重仁提到，1977年剛進社會時薪水只有9000元，還要付房貸、吃飯，生活很辛苦，但是根據主計處所公布的國民所得統計，1977年時，台灣人平均每人國民所得只有45878元，換算下來月薪只有3823元，徐重仁的收入其實是人均所得的2.35倍。

也有網友認真討論起40年前的9000元到底值多少，有網友以陽春麵來看，40年前一碗陽春麵約5元，對比現在至少需要35元，徐重仁的薪水在現在至少值63K；如果以1978年調整的最低工資2400元來對比現在最低工資21009元，徐重仁的薪水更是超過78K，比起現在年輕人實在幸福不少。

徐重仁的言論，也在網路上發燒，許多網友湧入全聯福利中心的粉絲專頁，諷刺因為年輕人太會花錢，只好不去全聯消費來省錢。

(中時電子報)