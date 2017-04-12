川普親俄？ 普丁：今年以來美俄互信快速惡化
雖然外界一直認為美國總統川普對俄國的態度最親近，但俄國總統普丁卻在接受媒體專訪時表示，川普上任之後，美俄兩國的互信程度不斷惡化。
路透報導，普丁在專訪中被問到川普上任後的美俄關係，根據事後克里姆林宮提供的文稿，普丁對此回答說，美俄在工作層面的互信──特別是軍事層面──完全沒有進展，甚至可以說是在倒退。
關於敘利亞遭控使用化學武器，普丁說，大馬士革的化學武器庫存早就銷毀了。他說，敘利亞平民遭化學武器攻擊有兩種解釋：一是敘利亞政府軍攻擊反抗軍時擊中了反抗軍庫存的化學武器，爆炸後釋出的毒氣使附近的平民受害；另一種可能性是，這根本就是美國設計好用來來抹黑敘利亞政府的詭計。
(中時電子報)
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