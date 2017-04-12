林務局關山工作站動員，剷除銀膠菊

林務局派員清除銀膠菊，避免民眾誤認。（黃力勉攝）

外來種的銀膠菊入侵關山鎮上，林務局關山工作站今天主動出擊派員清除。關山工作站主任葉明璋表示，銀膠菊的腺毛、短柔毛及花粉易造成人體過敏性反應，因此拔除銀膠菊需戴手套、口罩，剷除銀膠菊後民眾就不需擔心受到危害。

由於銀膠菊與滿天星開花時外觀相近，有民眾會甚至將銀膠菊帶回家栽培，國外還有動物誤食出現中毒反應的情況，是需要防治的外來種，近來關山鎮上已經有發現銀膠菊的蹤跡，因此關山工作站也派員清除，避免民眾誤認。

葉明璋說，銀膠菊可以以人力拔除，或農機翻除等方式剷除，拔除後的植株放進黑色塑膠袋中悶腐或焚燒，拔除過程中要做好自我防護，才不會產生過敏反應。

(中時)