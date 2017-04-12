學生法國實習 獲主廚推薦米其林三星餐廳工作

健行科大餐旅系學生林靜宜（右），在法國海外餐廳實習時表現良好，獲主廚推薦，畢業將到法國巴黎米其林三星餐廳擔任學徒。（林靜宜提供）

健行科大餐旅系學生林靜宜在法國海外餐廳實習時表現良好，畢業將到法國巴黎米其林三星餐廳擔任學徒，她11日回母校大興高中演講，勉勵學弟妹勇敢追夢。（楊明峰攝）

健行科技大學餐旅管理系學生林靜宜，去年3月起在法國實習9個月，憑藉廚藝與積極態度，獲主廚推薦。今年6月畢業後，將赴法國巴黎的米其林三星餐廳擔任學徒，林靜宜說，夢想成為法式料理專業廚師，能夠獲聘在法國米其林餐廳，是她築夢的第一步。

(中時)