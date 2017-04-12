元智會計學程獲澳洲會計師公會認證

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元智大學管理學院會計學士學程獲「澳洲會計師公會(CPA Australia)」認證通過，11日於元智大學舉行正式認證儀式，雙方將攜手培養具國際競爭力的會計畢業生，澳洲會計師公會也提供優秀學生授予「澳洲註冊會計師」的考試獎學金。

(中時)