涉殺父母暫停羈押 王忠義堅稱清白
南投縣民王忠義涉謀害父母遭判無期徒刑，二審法官今天裁定停止羈押，王忠義返家，對媒體堅稱自己清白、盼早日無罪定讞。
王忠義、陳麗雅夫妻民國103年5月、10月期間，涉嫌先後殺害父親王樹藤、母親王蔡秀猜，遭南投地方法院檢察署以涉犯殺害直系血親尊親屬、侵占、詐欺等罪嫌起訴，案件經近1年審理，去年6月宣判，王忠義遭判無期徒刑，經上訴，案件進入二審，王忠義維持羈押。
台灣高等法院台中分院今天依台大法醫研究所科學鑑定結果指出，未有明確證據，證明死者是被刻意加工死亡，因被告已羈押相當時間，停止羈押王忠義，限制出境、出海，每週六須到指定派出所報到。
對此，南投地檢署主任檢察官黃政揚說，未看過這份科學鑑定報告，對於二審法官裁定停止羈押王忠義，不便表示看法，也尊重二審檢察官、法官職權行使，但南投地檢署始終認為，「被告犯罪嫌疑重大」。
王忠義下午回到南投縣草屯鎮暫居地，大方面對媒體，他堅稱「自己是清白的」，將準備更多證據來證明清白，也認為遭羈押至今2年又6天，「青春都已經浪費了」，希望早日無罪判決定讞，還給家人平靜生活。
根據當初南投地方法院一審判決，王忠義涉殺害王樹藤部分，因證據不足無罪、涉殺害王蔡秀猜部分判處無期徒刑，另詐欺取財未遂判8月，應執行刑度為無期徒刑，褫奪公權終身；陳麗雅被控涉殺害王樹藤、王蔡秀猜部分，因罪證不足，都無罪。1060412
(中央社)
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