聽完酷玩樂團 高鐵桃園站人潮爆滿
英國搖滾天團酷玩樂團（Coldplay）11日來台開唱，散場時大批樂迷湧進高鐵桃園站，當日增加平日輸運量的2倍，為6萬人次，縱使高鐵加開7班列車，車站內外仍一度人潮爆滿。高鐵12日因應預估的7萬人旅運量，將加開8班列車，並提早加班列車發車時間疏運。
部分樂迷抱怨，加開列車班次來得太晚，讓大批人潮卡在站區內外，動彈不得。高鐵解釋，根據主辦單位預估，演唱會在當晚9時30分結束，預計10時散場樂迷大量湧入站內，但可能下雨關係，樂迷提早在9時40分湧進站內，12日將提早加開列車。
高鐵桃園站表示，平日該站運輸量為3萬人次，11日因演唱會關係，暴增為6萬人次，考量12日演唱會賣票較多，預估將提高為7萬人次，已加開8班列車因應疏運。
(中時)
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