腸病毒肆虐 高市今年已57校65班停課

高雄市衛生局12日在前金育兒資源中心辦理腸病毒宣導活動，有活潑的戲劇表演。（呂素麗攝）

腸病毒即將進入流行高峰，高雄市衛生局12日在前金育兒資源中心辦理宣導活動。（呂素麗攝）

高雄市社會局長姚雨靜教小朋友如何正確洗手，預防腸病毒。（呂素麗攝）

腸病毒即將進入流行高峰，小朋友示範洗手保健康。（呂素麗攝）

高雄市今年從開學至今共有57校65班國小及幼稚園小朋友574人，因感染腸病毒群聚而停課，與去年同期587人無明顯差異，目前已都恢復上課，沒有停課班級；不過，衛生局呼籲腸病毒即將進入高峰期，家長、小朋友都要勤洗手保健康。

衛生局疾病管制處處長潘炤穎說，去年4月腸病毒已經蠢蠢欲動，今年目前仍在低點，疫情高峰會比去年慢兩周，不過，校園仍是腸病毒活躍群聚的主要場所，通常4月至6月放暑假前是第1波高峰、9月至11月是第2波，今年從年初至今，疫情隨著學校開學而攀升，先後有65班因腸病毒群聚而停課，上周只剩1班停課，本周已全部恢復上課。

潘炤穎說，高雄市目前沒有腸病毒重症個案，去年限制醫療院所的遊戲器材及搖搖馬，在腸病毒盛行季節，勸導暫停使用，今年仍將持續落實，以勸導為主；不過，如果出現有重症死亡個案，依傳染病防治法規定，醫療院所的遊戲器材（含搖搖馬）必須全面禁用。

衛生局表示，嘉義已出現首例腸病毒重症個案，為同住姐弟相互傳染所致，顯示居家腸病毒照護防治也不可輕忽。

衛生局、社會局12日在前金公共托育中心暨前金育兒資源中心辦理腸病毒宣導活動，以活潑可愛的水精靈寶寶人偶，現場帶動唱、邀請嘛咕劇團戲劇表演，防疫大使帶領小朋友洗手，教小朋友如何正確洗手，大人從外面回家也要先洗手換衣服再抱家中的幼兒，一起預防腸病毒。

(中時)