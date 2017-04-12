林泓育右腳緊繃 缺席今日先發

林泓育因右腳緊繃，今桃猿與富邦交手未先發上陣。(中時資料照 周鎮宇攝)

Lamigo桃猿今天迎戰富邦悍將，先發打序做出變動，林泓育離開先發打序，總教練洪一中說：「主要是他的腳有有點不舒服，所以讓他休息一下。」

林泓育目前轟出3發全壘打，是桃猿陣中最多轟的選手，對上今天富邦先發倪福德，去年球季林泓育也有15打數8安打，包含4轟的驚人表現，可惜今天因傷勢缺席先發。

林泓育表示，上週六右腳就有一點緊蹦，還沒到拉傷，目前沒有預設要休息多久，今天如果需要代打還是會上場。

除了林泓育未在先發打線外，林政億、楊岱均等鮮少先發上場的選手此役也都先發上陣，洪總指出，因為今天對方是左投，所以讓一些右打上場，大家都有機會表現。

(中時電子報)