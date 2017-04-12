蘆警巡邏 即時搶救有輕生念頭女子

蘆警巡邏即時搶救有輕生念頭女子。（甘嘉雯翻攝）

蘆竹分局外社派出所警員黃兆佃、林宛秋日前擔服巡邏勤務，於20時40分接獲民眾報案，在山外路與山腳街口有名女子心情不佳坐在路中間，巡邏員警隨即到場關心，並安撫該名女子情緒，該名女子見警關心，情緒失控欲跳河。

因情況緊急，員警立即上前阻止，將該名女子拉回河堤邊。因現場無法確認其身分，故將其帶返所，由值班員警林庭竹耐心傾聽女子訴說近日遭遇，待女子情緒平復後詢問其年籍資料並通知家屬。

經員警了解林女最近因受到家人言語暴力而心情不佳且昨日又在學校與同學發生爭執，故有想不開的念頭。員警聽聞後安撫林女情緒，勸其打消尋短念頭，並通知其父親前來派出所，林女父親稱其有自律神經失調等相關症狀，欲送林女前往林口長庚就醫 。其父親見員警平安將林女帶回派出所後表示十分感謝員警的協助。

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