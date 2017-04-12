英脫歐公投網站當機　驚爆俄陸疑伸黑手

英國國會委員會宣稱，英國就是否脫離歐洲聯盟（EU）舉行公投前，選民註冊網站一度大當機，俄羅斯、中國大陸等外國政府可能涉入這起事件。

英國「衛報」（The Guardian）報導，英國下議院公共行政及憲政委員會（PACAC）發表報告指出，國會議員對外國介入去年英國脫歐公投的控訴深感關切。

國會委員會並未提到誰可能是幕後黑手，但指出俄國和大陸都深知大眾心理及如何利用個人，藉此採取網路攻擊。

俄國已屢遭指控，企圖影響美國和法國總統大選。

英國公投選民註冊網站去年6月7日在註冊截止前100分鐘大掛點，迫使政府延長註冊期限。

這起事件引發數萬人公民權可能遭剝奪的擔憂。英國政府當時表示，這是註冊最後一天網站湧入空前超過50萬人所導致。

這份今天公布的報告指出，發現有跡象顯示，有人用殭屍網路發動分散式阻斷服務攻擊，以癱瘓網站。（譯者：中央社蔡佳伶）1060412

(中央社)