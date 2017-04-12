馬公扶輪社 贈美麗海灣地圖行銷

澎湖明年將舉辦世界最美麗海灣組織年會，國際馬公扶輪社12日贈送以台灣為主體的世界最美麗海灣地圖給縣府，由縣長陳光復（右3）接受，藉此來行銷，讓世界認識澎湖之美。中央社 106年4月12日

澎湖明年將舉辦世界最美麗海灣組織年會，國際馬公扶輪社今天贈送以台灣為主體的世界最美麗海灣地圖給縣府，由縣長陳光復接受，藉此來行銷，讓世界認識澎湖之美。

馬公扶輪社長張弘光表示，澎湖是世界最美麗海灣組織會員國，明年還將舉辦世界最美麗海灣組織年會，為讓全世界看見澎湖之美，特別製作一幅以台灣為主體的世界最美麗海灣地圖，讓世界真正認識台灣澎湖的位置與重要性。

澎湖縣長陳光復今天代表接受，感謝扶輪社的用心，希望將地圖推廣至澎湖各國中、小學，讓澎湖學子認識家鄉。

澎湖縣政府表示，這幅以台灣為主體，以台灣澎湖為中心點，並以中文、英文及法文標示世界最美麗海灣所有國家及其國家名下的海灣名字與位置。1060412

(中央社)