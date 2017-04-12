世大運後離職潮 議員：傳有蘇麗瓊等人

台北市議員顏聖冠今天質詢時爆料世大運結束後，北市府恐現離職潮。她說，包括秘書長蘇麗瓊等人，甚至還有1名副市長都會離開市府。蘇麗瓊受訪說「嚇一跳！」，現全心全意辦好世大運。

北市議會12日舉行第5次定期大會，市長柯文哲率官員出席備詢，民進黨議員顏聖冠質詢時問柯文哲是否清楚上任2年多，身邊幕僚走了多少人。

柯文哲表示，「很多，沒有算」。

顏聖冠接著問，柯文哲上任至今，身邊幕僚離去約30人，外傳世大運結束後，蘇麗瓊及體育局長鄭芳梵還有1名副市長都會離開市府，北市府人事不穩定，如何做好市政工作？呼籲柯文哲帶人要帶心。

顏聖冠細數柯文哲上任後離去年輕幕僚及局處首長，柯文哲說，北市府前副發言人黃大維在新加坡美商公司，前發言人林鶴明則是在總統府，市長室專員葉芝邑則是在林錦昌（中華文化總會秘書長）那裡，顧問洪智坤在家，悠遊卡公司董事長戴季全與市長室專員邱奕凱「都被搞垮了」。

顏聖冠提到，外傳世大運結束後，秘書長蘇麗瓊、體育局長鄭芳梵及1名副市長等都要離開，呼籲柯文哲要檢討領導風格。

議員洪健益質詢時問及柯文哲是否要拚連任，柯文哲語氣堅定表示，「會」。至於是否希望民進黨推台北市長人選?柯文哲表示，這需要整合。

蘇麗瓊受訪時說，議員問到時也嚇一跳，現在只是全心全意辦好世大運，還沒有想過這個問題，「這要去想嗎?」

鄭芳梵說，現階段先以全心全意辦好世大運為主，且世大運結束後，還有後續相關程序必須收尾，雖然有自己生涯規劃，但這些事，還沒仔細想過，先辦好世大運再說。1060412

(中央社)