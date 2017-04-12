世大運後離職潮 議員：傳有蘇麗瓊等人
台北市議員顏聖冠今天質詢時爆料世大運結束後，北市府恐現離職潮。她說，包括秘書長蘇麗瓊等人，甚至還有1名副市長都會離開市府。蘇麗瓊受訪說「嚇一跳！」，現全心全意辦好世大運。
北市議會12日舉行第5次定期大會，市長柯文哲率官員出席備詢，民進黨議員顏聖冠質詢時問柯文哲是否清楚上任2年多，身邊幕僚走了多少人。
柯文哲表示，「很多，沒有算」。
顏聖冠接著問，柯文哲上任至今，身邊幕僚離去約30人，外傳世大運結束後，蘇麗瓊及體育局長鄭芳梵還有1名副市長都會離開市府，北市府人事不穩定，如何做好市政工作？呼籲柯文哲帶人要帶心。
顏聖冠細數柯文哲上任後離去年輕幕僚及局處首長，柯文哲說，北市府前副發言人黃大維在新加坡美商公司，前發言人林鶴明則是在總統府，市長室專員葉芝邑則是在林錦昌（中華文化總會秘書長）那裡，顧問洪智坤在家，悠遊卡公司董事長戴季全與市長室專員邱奕凱「都被搞垮了」。
顏聖冠提到，外傳世大運結束後，秘書長蘇麗瓊、體育局長鄭芳梵及1名副市長等都要離開，呼籲柯文哲要檢討領導風格。
議員洪健益質詢時問及柯文哲是否要拚連任，柯文哲語氣堅定表示，「會」。至於是否希望民進黨推台北市長人選?柯文哲表示，這需要整合。
蘇麗瓊受訪時說，議員問到時也嚇一跳，現在只是全心全意辦好世大運，還沒有想過這個問題，「這要去想嗎?」
鄭芳梵說，現階段先以全心全意辦好世大運為主，且世大運結束後，還有後續相關程序必須收尾，雖然有自己生涯規劃，但這些事，還沒仔細想過，先辦好世大運再說。1060412
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。